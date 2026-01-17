Nach Tag der offenen Tür: Antworten auf offene Fragen zur neuen Plauener Sporthalle

Mehrere 100 Besucher schauten kürzlich im Sportforum Vogtland vorbei, um die neue Dreifeldhalle von innen zu entdecken. Die Neugier war groß. Die Stadtverwaltung beantwortete jetzt einige der Fragen.

Auch wenn bislang noch unklar ist, wann die Betreiberfrage des neuen Sportforums Vogtland mit einem Stadtratsbeschluss geklärt werden kann, geht es aus sportlicher Sicht in der neuen Supersporthalle voran. Nachdem Schul- und Vereinssport den Neubau bereits nutzen, fand in dieser Woche auch der erste Wettbewerb in der Halle statt: Ermittelt wurden...