Nach Umbauarbeiten: Termin für Wiedereröffnung in Plauener Stadt-Galerie steht fest

Die Douglas-Filiale im Erdgeschoss des Einkaufszentrums war zuletzt geschlossen. Jetzt öffnen sich wieder die Türen.

In der Stadt-Galerie in Plauen steht in dieser Woche eine Wiedereröffnung an. Nach umfassender Modernisierung öffnet die Douglas-Filiale im Erdgeschoss neu. Wie das Kosmetik-Unternehmen mitteilte, soll ab Donnerstag, 28. August, dort wieder der Einkauf möglich sein.