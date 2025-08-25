Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Umbauarbeiten: Termin für Wiedereröffnung in Plauener Stadt-Galerie steht fest

In der Stadt-Galerie am Postplatz öffnet die Douglas-Filiale wieder.
In der Stadt-Galerie am Postplatz öffnet die Douglas-Filiale wieder. Bild: Ellen Liebner/Archiv
In der Stadt-Galerie am Postplatz öffnet die Douglas-Filiale wieder.
In der Stadt-Galerie am Postplatz öffnet die Douglas-Filiale wieder. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Nach Umbauarbeiten: Termin für Wiedereröffnung in Plauener Stadt-Galerie steht fest
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Douglas-Filiale im Erdgeschoss des Einkaufszentrums war zuletzt geschlossen. Jetzt öffnen sich wieder die Türen.

In der Stadt-Galerie in Plauen steht in dieser Woche eine Wiedereröffnung an. Nach umfassender Modernisierung öffnet die Douglas-Filiale im Erdgeschoss neu. Wie das Kosmetik-Unternehmen mitteilte, soll ab Donnerstag, 28. August, dort wieder der Einkauf möglich sein.
