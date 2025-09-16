Nach Urteil wegen schwerer Körperverletzung auf offener Straße in Plauen: Staatsanwaltschaft legt Revision ein

Plauen
Ein 41-jähriger Plauener wird Opfer eines brutalen Angriffs auf offener Straße. Anwohner halten die Tat via Handykamera fest. Der Fall beschäftigt die Justiz auch weiterhin.
Das Urteil für einen 31 Jahre alten Marokkaner wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung wird vorerst nicht rechtskräftig. Wie Oberstaatsanwältin Ines Leonhardt auf Nachfrage bestätigte, legte die Staatsanwaltschaft gegen die Entscheidung des Landgerichts Zwickau Revision ein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.