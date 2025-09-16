Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Urteil wegen schwerer Körperverletzung auf offener Straße in Plauen: Staatsanwaltschaft legt Revision ein

Die Staatsanwaltschaft beantragt, das Urteil auf mögliche Rechtsfehler zu prüfen.
Bild: Jan Woitas/dpa
Die Staatsanwaltschaft beantragt, das Urteil auf mögliche Rechtsfehler zu prüfen.
Die Staatsanwaltschaft beantragt, das Urteil auf mögliche Rechtsfehler zu prüfen. Bild: Jan Woitas/dpa
Plauen
Nach Urteil wegen schwerer Körperverletzung auf offener Straße in Plauen: Staatsanwaltschaft legt Revision ein
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Ein 41-jähriger Plauener wird Opfer eines brutalen Angriffs auf offener Straße. Anwohner halten die Tat via Handykamera fest. Der Fall beschäftigt die Justiz auch weiterhin.

Das Urteil für einen 31 Jahre alten Marokkaner wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung wird vorerst nicht rechtskräftig. Wie Oberstaatsanwältin Ines Leonhardt auf Nachfrage bestätigte, legte die Staatsanwaltschaft gegen die Entscheidung des Landgerichts Zwickau Revision ein.
