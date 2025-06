Nach Vandalismus-Vorfällen: Bürgerpolizist kommt für mehr Sicherheit in Plauener Problem-Stadtteil

Um Sicherheitsprobleme im Plauener Stadtteil Haselbrunn in den Griff zu bekommen, läuft bis Ende September ein Test. Wo und wann der Bürgerpolizist erreichbar ist.

Vandalismus ist im Plauener Stadtteil Haselbrunn seit Jahren ein Problem. Auch Gewaltvorfälle und Diebstahldelikte werden immer wieder bekannt. Um das Sicherheitsproblem in den Griff zu bekommen, soll jetzt Bürgerpolizist Thomas Schmidt regelmäßig in Haselbrunn nicht nur präsent sein, sondern ist auch in Bürgersprechstunden für Bewohner des...