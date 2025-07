Nach Verkehrsunfall in Plauen: Ampel und Tankstelle ohne Strom

Bei einem Unfall in Plauen sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden. Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt. Das weiß man bisher.

Einen Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen hat es am Samstagmorgen in Plauen gegeben. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 8.55 Uhr an der Kreuzung Dresdner Straße/Friedrich-Eckardt-Straße. Dabei sind zwei Menschen verletzt worden. Unklar ist derzeit noch, wie es zu dem Unfall kommen konnte.