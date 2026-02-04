MENÜ
Wer an der Jugendherberge den Oberen Graben an der Einmündung Neundorfer Straße überquert, hat es schwer, den Überblick zu behalten. Die Lösung: Eine Verkehrsinsel wird errichtet.
Wer an der Jugendherberge den Oberen Graben an der Einmündung Neundorfer Straße überquert, hat es schwer, den Überblick zu behalten. Die Lösung: Eine Verkehrsinsel wird errichtet. Bild: Ellen Liebner
Beim Wegecheck waren 2024 in der Plauener Altstadt Gefahrenstellen für Fußgänger erfasst worden.
Beim Wegecheck waren 2024 in der Plauener Altstadt Gefahrenstellen für Fußgänger erfasst worden. Bild: Ellen Liebner
Auf der Stöckigter Straße wurde eine Verkehrsinsel errichtet, die den Schulweg sicherer machen soll.
Auf der Stöckigter Straße wurde eine Verkehrsinsel errichtet, die den Schulweg sicherer machen soll. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Nach Wegecheck in Plauen: Gefahren für Fußgänger im Straßenverkehr werden beseitigt
Von Bernd Jubelt
2024 waren in Plauen zwei Fußgängergruppen unterwegs, um Gefahren zu erfassen, die auf Straßen und Wegen lauern. Was ist aus dem Projekt geworden?

Bei einem sachsenweiten Pilotprojekt mit dem Titel „Wegecheck“ waren vor fast zwei Jahren auch Plauener zu Fuß in ihrer Stadt unterwegs. Sie sollten auf Gefahren aufmerksam machen, mit denen Fußgänger auf Straßen und Wegen konfrontiert sind. Verschiedene Schwachstellen wurden erfasst. Doch was hat sich seitdem getan? Julian Schwenkglenks...
