Die Polizei sucht nach dem Täter, der in Plauen einen Mann bedrohte.
Die Polizei sucht nach dem Täter, der in Plauen einen Mann bedrohte. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Plauen
Nachts durch Plauen gelaufen: Bewaffneter Täter fordert Geld
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Plauener Südvorstadt wurde Polizeiangaben zufolge ein Fußgänger durch einen Unbekannten bedroht. Die Polizei sucht mit einer Beschreibung nach dem Täter.

Nachts kam es in der Plauener Südvorstadt zu einer bedrohlichen Begegnung: Ein 57-Jähriger war am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr auf der Leibnizstraße zu Fuß unterwegs, als ihn ein Unbekannter ansprach. Plötzlich zog dieser ein Messer und forderte Zigaretten sowie Bargeld, beschreibt Enrico Liebold von der Polizeidirektion Zwickau. Der...
