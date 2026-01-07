Nächtliche Verfolgungsjagd der Polizei in Plauen

Mit Tempo 100 raste am Dienstag kurz vor Mitternacht ein Auto durch Plauen. Ziel war Jößnitz.

Eine nächtliche Verfolgungsjagd der Polizei hat es am Dienstag kurz vor Mitternacht in Plauen gegeben. Ausgangspunkt war eine Verkehrskontrolle, zu der die Polizei ein Auto auf der Straße der Deutschen Einheit anhalten wollte. Der VW-Fahrer entzog sich der Kontrolle und flüchtete. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. So ging es mit Tempo 100...