An der Talsperre Pöhl stahl jemand ein E-Bike. Die Polizei sucht Zeugen.
An der Talsperre Pöhl stahl jemand ein E-Bike. Die Polizei sucht Zeugen. Bild: Symbolfoto: Robert Michael/dpa
Plauen
Nächtlicher Beutezug an der Talsperre Pöhl: Zeugen gesucht
Von Jakob Nützler
An der Talsperre Pöhl wurde Mittwochnacht ein teures Canyon-E-Bike gestohlen. Selbst ein Schloss hielt die Diebe nicht ab. Können Zeugen helfen?

Pöhl.

Wo sonst Ruhe und Natur herrschen, schlugen nachts oder morgens Diebe zu: An der Talsperre Pöhl haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich mitteilt, stand das schwarze Canyon-E-Bike mit Schloss gesichert auf der Terrasse eines Bungalows auf der Schlosshalbinsel. Das E-Bike war zwar mit einem Schloss gesichert, doch das hielt die Täter nicht ab – sie nahmen Rad und Schloss mit. Der Akku steckte nicht am Rad. Dennoch liegt der Wert bei rund 4500 Euro. Gibt es Zeugen, die seit Mittwochnacht verdächtige Personen bemerkt oder das schwarze Canyon-E-Bike irgendwo gesehen haben? Dazu kann man sich beim Polizeirevier Plauen melden: Ruf 03741 140. (nütz)

