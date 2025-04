Nächtlicher Feuerwehreinsatz an der Albert-Schweitzer-Straße in Plauen

Kurz nach Mitternacht mussten Feuerwehr und Polizei ausrücken. Das sind die Details.

Eine brennende Mülltonne hat in der Nacht zum Dienstag in Plauen Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei berichtete, ging der Alarm gegen 0.45 Uhr ein. Brandort war die Albert-Schweitzer-Straße. In unmittelbarer Nähe zum Hausgrundstück 50-58 brannte neben der Mülltonne auch der angrenzende Zaun. Die Kameraden der Feuerwehr...