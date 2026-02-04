Naturdoku im Plauener Malzhaus zeigt auf: So dramatisch ist das Artensterben zwischen Erzgebirge und Vogtland

„Endlich(e) Vielfalt“ von Andreas Winkler offenbart die ernste Lage der Natur im Erzgebirge. Der Film soll wachrütteln und Lösungen aufzeigen.

Die Regionalgruppe Vogtland des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland und der Nabu-Regionalverband Vogtland zeigen am Mittwoch, 4. Februar, ab 18 Uhr im Plauener Malzhaus, Alter Teich 7-9, den Film „Endlich(e) Vielfalt“. Die Naturdoku von Regisseur Andreas Winkler verdeutlicht, dass auch im Erzgebirge das Artensterben in Flora und...