  • Neue Angebote auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Was Besucher in diesem Jahr nicht verpassen sollten

Beim Entenangeln am Stand von Jessica Sehning ist die sechsjährige Lotte mit voller Konzentration dabei. Ihre Eltern, Melanie Glaß und Markus Wunderlich, schauen zu.
Beim Entenangeln am Stand von Jessica Sehning ist die sechsjährige Lotte mit voller Konzentration dabei. Ihre Eltern, Melanie Glaß und Markus Wunderlich, schauen zu. Bild: Ellen Liebner
Helene und Marianne, die beiden Ziegen, sind im Rathauslichthof für den diesjährigen Weihnachtsmarkt eine Bereicherung. Das meinen auch Barbara Lukat und die fünfjährige Luna.
Helene und Marianne, die beiden Ziegen, sind im Rathauslichthof für den diesjährigen Weihnachtsmarkt eine Bereicherung. Das meinen auch Barbara Lukat und die fünfjährige Luna. Bild: Ellen Liebner
Muriep Gründling und Hannes Petrick servieren auf dem Weihnachtsmarkt Mutzbraten mit Sauerkraut und bieten verschiedene Wurstspezialitäten an.
Muriep Gründling und Hannes Petrick servieren auf dem Weihnachtsmarkt Mutzbraten mit Sauerkraut und bieten verschiedene Wurstspezialitäten an. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Neue Angebote auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Was Besucher in diesem Jahr nicht verpassen sollten
Von Bernd Jubelt
Spannend ist es in diesem Jahr wieder, auf dem Plauener Weihnachtsmarkt Neues zu entdecken. Dabei kommen auch die Kinder nicht zu kurz.

Wenn Kinder mit ihren Eltern in diesen Tagen beim Bummel über den Plauener Weihnachtsmarkt an der Bude von Jessica Sehning ankommen, strahlen die Augen der Steppkes. Schwimmende Plastik-Enten drehen dort im Wasser ihre Runden. Mit einem langen Haken können sie geangelt werden. Was die Angler nicht sehen: Auf der Unterseite haben die Enten einen...
