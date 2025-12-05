Neue Angebote auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Was Besucher in diesem Jahr nicht verpassen sollten

Spannend ist es in diesem Jahr wieder, auf dem Plauener Weihnachtsmarkt Neues zu entdecken. Dabei kommen auch die Kinder nicht zu kurz.

Wenn Kinder mit ihren Eltern in diesen Tagen beim Bummel über den Plauener Weihnachtsmarkt an der Bude von Jessica Sehning ankommen, strahlen die Augen der Steppkes. Schwimmende Plastik-Enten drehen dort im Wasser ihre Runden. Mit einem langen Haken können sie geangelt werden. Was die Angler nicht sehen: Auf der Unterseite haben die Enten einen...