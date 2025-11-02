Neue Angebote: Worauf sich Weihnachtsmarktbesucher im Vogtland in diesem Jahr freuen können

Nur noch wenige Wochen sind es bis zum Beginn der diesjährigen Adventszeit. Bereits am 25. November wird der Plauener Weihnachtsmarkt als erster im Vogtland eröffnet.

Das gab es noch nie: Der Plauener Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr von einem Wintermarkt begleitet. Er soll über den Zeitraum des Weihnachtsmarktes hinaus mit vereinzelten Buden rund um den Altmarkt bis in den Januar hinein Besucher empfangen. Zu ihm gehört auch eine Almhütte, die im Rathaus-Lichthof ihren Platz finden wird, wie Plauens...