Regionale Nachrichten und News
  • Vogtland
  • Plauen
  Neue Angebote: Worauf sich Weihnachtsmarktbesucher im Vogtland in diesem Jahr freuen können

Am 25. November wird in Plauen der Weihnachtsmarkt eröffnet. Der Weihnachtsmann, das Christkindl aus Steyr und Rupprecht werden auch in diesem Jahr nicht fehlen.
Am 25. November wird in Plauen der Weihnachtsmarkt eröffnet. Der Weihnachtsmann, das Christkindl aus Steyr und Rupprecht werden auch in diesem Jahr nicht fehlen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Neue Angebote: Worauf sich Weihnachtsmarktbesucher im Vogtland in diesem Jahr freuen können
Von Bernd Jubelt
Nur noch wenige Wochen sind es bis zum Beginn der diesjährigen Adventszeit. Bereits am 25. November wird der Plauener Weihnachtsmarkt als erster im Vogtland eröffnet.

Das gab es noch nie: Der Plauener Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr von einem Wintermarkt begleitet. Er soll über den Zeitraum des Weihnachtsmarktes hinaus mit vereinzelten Buden rund um den Altmarkt bis in den Januar hinein Besucher empfangen. Zu ihm gehört auch eine Almhütte, die im Rathaus-Lichthof ihren Platz finden wird, wie Plauens...
