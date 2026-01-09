MENÜ
Andreas Stanko, Jürgen Zorn und Thomas Bauer (von links) bei den Vorbereitungen für die Ausstellung im Elster-Park.
Andreas Stanko, Jürgen Zorn und Thomas Bauer (von links) bei den Vorbereitungen für die Ausstellung im Elster-Park. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Neue Ausstellung in Plauen zeigt Motive zahlreicher Fotografie-Enthusiasten
Von Ellen Liebner
Gleich sieben Fotoclubs haben Arbeiten für die Präsentationen zusammen getragen. Was Besucher ab Samstag erwartet.

Im Plauener Einkaufszentrum Elster-Park ist ab Samstag eine neue Fotoausstellung zu sehen. Sie zeigt Arbeiten der Fotogemeinschaft G7. Diese besteht aus sieben Fotoclubs. Wie Jürgen Zorn, Chef des Foto-Clubs Vogtland, mitteilte, sind in der aktuellen Ausstellung 49 Fotoarbeiten aus den Bereichen Landschaft-, Tier- und Pflanzenwelt sowie Sport-,...
