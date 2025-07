Neue Bürgerinitiative im Plauener Süden gegründet: Warum diese Vogtländer einen XXL-Solarpark verhindern wollen

Bewohner von Unterlosa sind enttäuscht vom Rathaus: „Die Luft zum Atmen wird für uns enger“, sagt einer, der sich auskennt mit Anwohnerprotest. Janis Trawinski ist Chef des Ortschaftsrates Oberlosa. In ihrem Widerstand rücken nun beide Orte näher zusammen.

Als im Plauener Stadtrat Ende Juni erste Weichen gestellt wurden für den Bau eines riesigen Agri-Solarparks in Unterlosa, erfuhren das die meisten Bewohner des Plauener Ortsteils aus der Zeitung. Von da an sei klar gewesen: „Wir müssen was dagegen tun.“ Stefan Körner wohnt 30 Meter von der geplanten Solarparkgrenze entfernt und ist...