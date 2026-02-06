Neue Chefin im Bauordnungsamt des Vogtlandkreises

Eine 37-jährige Architektin wechselt aus der freien Wirtschaft in die Verwaltung. Für ihre neue Stelle hat die vierfache Mutter ein großes Bauunternehmen verlassen.

Seit Anfang Februar hat das Bauordnungsamt des Vogtlandkreises eine neue Chefin. Wie das Landratsamt des Vogtlandkreises mitteilt, wurde die 37-jährige Architektin Stefanie Förster zur Leiterin des Fachamtes ernannt. Förster ist gebürtige Vogtländerin und tritt die Nachfolge von Katrin Müller-Neubert an, die das Amt zuvor geleitet hatte und...