Neue Elsterbrücke in Plauen in Betrieb: Erste Straßenbahn rollt über das Teilbauwerk

In der Nacht von Montag zu Dienstag ist die neue Elsterbrücke erstmals von einer Straßenbahn im Betrieb befahren worden. Gleichzeitig tritt der aktualisierte Fahrplan in Kraft.

Nach monatelangen Bauarbeiten ist es vollbracht: Seit Dienstagmorgen um 3.42 Uhr verkehren die Straßenbahnen wieder regulär über die Neue Elsterbrücke. Die erste Überfahrt auf der neuen Gleistrasse markiert einen wichtigen Meilenstein im 16,1 Millionen Euro teuren Ersatzneubau-Projekt der Stadt Plauen.