Neue Elsterbrücke in Plauen: Stadtauswärts rollt jetzt wieder der Verkehr

Nachdem die Straßenbahnen seit Anfang September wieder über die sich im Bau befindliche Neue Elsterbrücke fahren dürfen, können nun auch die Autofahrer aufatmen - zumindest teilweise.

Am Dienstag um Punkt 13 Uhr hat Plauens Baubürgermeister Kerstin Wolf (parteilos) den Autoverkehr auf einem Abschnitt der sich noch im Bau befindlichen Neuen Elsterbrücke freigegeben. Wer stadtauswärts auf der Hauptverkehrsader unterwegs ist, muss künftig keinen Umweg mehr auf sich nehmen, sondern kann - von der Syrastraße kommend - in...