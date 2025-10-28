Neue Elsterbrücke in Plauen: Wann darf der Autoverkehr rollen?

Seit Monaten warten Plauens Autofahrer auf die Freigabe der Brücke stadtauswärts. Während Bahnen schon fahren, muss sich der restliche Verkehr gedulden. Aber nicht mehr lang. Nun nennt das Rathaus einen Termin.

Gute Nachrichten für Autofahrer und Anwohner: Die Syrastraße wird stadtauswärts wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilt die Stadt Plauen mit. Nach jahrelanger Sperrung aufgrund der Bauarbeiten an der Elsterbrücke ist die Freigabe ein Schritt zurück zur Normalität. Gute Nachrichten für Autofahrer und Anwohner: Die Syrastraße wird stadtauswärts wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilt die Stadt Plauen mit. Nach jahrelanger Sperrung aufgrund der Bauarbeiten an der Elsterbrücke ist die Freigabe ein Schritt zurück zur Normalität.