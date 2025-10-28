Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der neuen Elsterbrücke geht es voran. Wann dürfen die ersten Autos darüber rollen?
An der neuen Elsterbrücke geht es voran. Wann dürfen die ersten Autos darüber rollen?
Plauen
Neue Elsterbrücke in Plauen: Wann darf der Autoverkehr rollen?
Von Jonas Patzwaldt
Seit Monaten warten Plauens Autofahrer auf die Freigabe der Brücke stadtauswärts. Während Bahnen schon fahren, muss sich der restliche Verkehr gedulden. Aber nicht mehr lang. Nun nennt das Rathaus einen Termin.

Gute Nachrichten für Autofahrer und Anwohner: Die Syrastraße wird stadtauswärts wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilt die Stadt Plauen mit. Nach jahrelanger Sperrung aufgrund der Bauarbeiten an der Elsterbrücke ist die Freigabe ein Schritt zurück zur Normalität.
