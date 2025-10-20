Neue Grünanlage in der Plauener Innenstadt nimmt Form an

Plauen
Kreisrund statt rechteckig: Im Auftrag der Stadtverwaltung werden derzeit die in die Jahre gekommenen Pflanzbeete auf der Bahnhofstraße ersetzt.
Die Umgestaltung der Bahnhofstraße an der Einmündung Rädelstraße wird konkret: Bauleute haben die ersten kreisrunden Umfassungen für die neue Grünanlage vor dem Regionalwarengeschäft gesetzt. Die terrassenartig angelegten Elemente sollen die rechteckigen Einfassungen aus Betonstein ersetzen, die im Frühjahr entfernt worden waren. Auch die...
