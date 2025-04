Neue Kabinettausstellung in Plauen zeigt Aktzeichnungen von Michael Persch

Die künstlerischen Arbeiten können bis zum 25. Mai in der Galerie e.o.plauen angeschaut werden.

Im Vorfeld einer für April geplanten neuen Ausstellung in der Galerie e.o.plauen stellt der Plauener Künstler Michael Persch dort zurzeit in einer kleinen Kabinettausstellung von ihm gezeichnete Körperformen aus. Bis zum 25. Mai sind die Arbeiten unter dem Titel „Fragmente des Augenblicks – Aktstudien in Bewegung“ zu sehen. Die...