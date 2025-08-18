Neue Kreuzung in Plauen: Warum Linksabbiegen von der Hofer Straße auf die Turnstraße nicht möglich ist

Mit der Inbetriebnahme des neuen Knotens wird der Verkehr zwischen der Plauener Südinsel und Neuer Elsterbrücke neu geregelt. Beim Abbiegen allerdings gibt es Einschränkungen.

Am Donnerstag haben Vertreter von Stadtverwaltung und Baufirmen die neue Kreuzung Hofer Straße/Turnstraße/Rinnelberg für den Verkehr freigegeben. Der Neubau war notwendig geworden, weil die bisherige Verbindung zwischen Fabrikstraße und Bundesstraße entfällt - auf einem Teil der Straßenfläche soll der Erweiterungsbau für das Stadtbad...