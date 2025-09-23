Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Plauener Hauptfriedhof hat neue Öffnungszeiten.
Der Plauener Hauptfriedhof hat neue Öffnungszeiten. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Neue Öffnungszeiten für Plauener Hauptfriedhof
Von Michael Brandenburg
Der Friedhof hat laut Stadtverwaltung ab sofort im Herbst und Frühjahr länger geöffnet als bisher.

Plauen.

Die Plauener Friedhofsverwaltung hat die Öffnungszeiten für den Hauptfriedhof der Stadt geändert. Wie die Stadtverwaltung Plauen am Montag mitgeteilt hat, ist der Hauptfriedhof ab sofort vom 1. April bis 31. Oktober täglich von 8 bis 20 Uhr und vom 1. November bis 31. März täglich von 8 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Damit werde die Schließzeit am Abend vereinfacht und in den Frühjahrs- und Herbstmonaten verlängert, heißt es. Bisher war der Hauptfriedhof beispielsweise im Oktober nur bis 18 Uhr und von November bis Februar nur bis 17 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten der Friedhofsverwaltung seien von den Änderungen nicht betroffen. (mib)

Alle Informationen zum Hauptfriedhof gibt es unter www.plauen.de/hauptfriedhof

