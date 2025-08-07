Neue Pläne für Plauener Plamag-Hochhaus: Wie der neue Eigentümer den Gewerbepark beleben will

Plauen
Das riesige Gelände des früheren Druckmaschinenherstellers blieb lange in weiten Teilen ungenutzt. Seitdem das Areal einen neuen Grundstückseigentümer hat, tut sich etwas. Aber es gibt auch Konflikte.
Der Plauener Druckmaschinenhersteller Plamag gehörte in den 1990er-Jahren mit mehr als 1000 Beschäftigten zu den größten Industriebetrieben in der Region. Das Werk wurde 1990 von MAN Roland Druckmaschinen übernommen. 2012 setzte mit der Insolvenz des Mutterkonzerns ein massiver Schrumpfungsprozess ein. Der Plamag-Nachfolger, der zum Münchner...
