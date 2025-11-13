Neue Pöhl-Saison startet im nächsten Jahr mit Vollsperrung einer Zubringerstraße

Wer von der Autobahnabfahrt Treuen auf kurzem Weg zur Talsperre Pöhl will, muss sich im kommenden Frühjahr auf großräumige Umleitungen einstellen. Am Montag beginnen in Neudörfel Straßenbauarbeiten.

Auf der Staatsstraße S 297, die Plauen mit der Gemeinde Pöhl verbindet, beginnen am Montag bei Neudörfel mehrmonatige Bauarbeiten. Im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr entsteht ein neuer Geh- und Radweg in Neudörfel. Außerdem soll die S 297 zwischen Neudörfel und dem Abzweig Christgrün umfassend erneuert werden.