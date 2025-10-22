Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Neue Sporthalle am Plauener Lessing-Gymnasium: Im Stadtrat flammt Diskussion um Tribünennamen wieder auf

Die Tribünen der neuen Sporthalle bekommen Namen. Eine Entscheidung ist jetzt gefallen.
Bild: Ellen Liebner
Die Tribünen der neuen Sporthalle bekommen Namen. Eine Entscheidung ist jetzt gefallen.
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Neue Sporthalle am Plauener Lessing-Gymnasium: Im Stadtrat flammt Diskussion um Tribünennamen wieder auf
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Drei von vier Tribünennamen waren eigentlich festgezurrt, als Oberbürgermeister Steffen Zenner am Dienstag darüber den Stadtrat informieren wollte. Doch das gefiel nicht jedem.

Fast wäre die geplante Benennung der vier Tribünen in der neuen Plauener Dreifeldhalle im letzten Moment zerredet worden. Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) wollte nach einer Debatte jüngst im städtischen Sport- und Kulturausschuss am Dienstag in der öffentlichen Stadtratssitzung eigentlich nur darüber informieren, welche Namen die...
Mehr Artikel