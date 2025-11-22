Neue Straßensperrungen: Was Kraftfahrer in der kommenden Woche in Plauen beachten müssen

Plauen
Es sind keine großen Baustellen. Dennoch gibt es ab Montag an mehreren Stellen neue Behinderungen. Worauf sich Kraftfahrer einstellen müssen.
Trotz frostiger Temperaturen wird es auch in der kommenden Woche auf Plauens Straßen neue Verkehrsbehinderungen geben. Vier neue Straßensperrungen hat die Stadt in ihrem Baustellenreport angekündigt. So ist ab Montag die Pfaffenfeldstraße zwischen Wiesen- und Fabrikstraße für die Durchfahrt gesperrt. Aufgrund eines neuen Haus-Gasanschlusses...
