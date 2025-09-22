Neue Studie soll Entwicklungsoptionen für den Regionalflughafen Hof-Plauen untersuchen

Plauen
Welches Potenzial hat der Flughafen für Oberfranken? Das wollen die Stadt und der Landkreis Hof als Gesellschafter jetzt herausfinden lassen.
Welche Zukunft hat der Regionalflughafen Hof-Plauen? Wie kann er weiterentwickelt werden? Diese Fragen sollen im Mittelpunkt einer Machbarkeitsstudie stehen, bei der Entwicklungsoptionen für den Airport untersucht werden. Der Startschuss hierzu fiel Anfang September, so Flughafen-Geschäftsführer Ralf Kaußler.
