Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Neue Studie soll Entwicklungsoptionen für den Regionalflughafen Hof-Plauen untersuchen

Der Regionalflughafen Hof-Plauen. In einer Studie sollen jetzt Entwicklungsoptionen untersucht werden.
Der Regionalflughafen Hof-Plauen. In einer Studie sollen jetzt Entwicklungsoptionen untersucht werden. Bild: Flughafen GmbH & Co. KG
Der Regionalflughafen Hof-Plauen. In einer Studie sollen jetzt Entwicklungsoptionen untersucht werden.
Der Regionalflughafen Hof-Plauen. In einer Studie sollen jetzt Entwicklungsoptionen untersucht werden. Bild: Flughafen GmbH & Co. KG
Plauen
Neue Studie soll Entwicklungsoptionen für den Regionalflughafen Hof-Plauen untersuchen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Welches Potenzial hat der Flughafen für Oberfranken? Das wollen die Stadt und der Landkreis Hof als Gesellschafter jetzt herausfinden lassen.

Welche Zukunft hat der Regionalflughafen Hof-Plauen? Wie kann er weiterentwickelt werden? Diese Fragen sollen im Mittelpunkt einer Machbarkeitsstudie stehen, bei der Entwicklungsoptionen für den Airport untersucht werden. Der Startschuss hierzu fiel Anfang September, so Flughafen-Geschäftsführer Ralf Kaußler.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
02.09.2025
4 min.
Neue Airline nimmt Flugtaxi-Betrieb am Flughafen Hof-Plauen auf: Wie es funktioniert, was es kostet, und wohin es geht
Die gecharterte Cessna Grand Caravan von Fly-V am Montag auf dem Flughafen Hof-Plauen: Die ersten Gäste kamen aus Mönchengladbach.
Ein Startup bietet ab sofort Flüge auch von Hof aus an. Der Gründer sagt, man sei keine klassische Fluggesellschaft, sondern agiere auf Nachfrage. „Freie Presse“ beantwortet dazu wichtige Fragen.
Swen Uhlig
12.08.2025
3 min.
Fliegen ab Hof-Plauen: Neue „Flugtaxis“ starten im Herbst nach Berlin
Die Airline FlyV fliegt ab September den Flughafen Hof-Plauen an.
Eine kleine Privat-Airline hebt in Kürze regelmäßig vom Airport unweit des Vogtlandes ab. Welche Ziele möglich sind und wie das Konzept funktioniert.
Tino Beyer
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
Mehr Artikel