Neue Technik im Plauener Parktheater: Kommen jetzt die Stars?

Knapp 17.000 besuchten im Vorjahr die Bühne im Stadtpark. Geht es nach den Betreibern, sind es diese Saison viel mehr. Dafür sollen Stars wie Nino de Angelo und Silly sorgen. Und ein weiterer Magnet.

Sie ist ein Zugpferd: Die neue Bühne im Plauener Parktheater, hinter der ein ganzes Orchester Platz hat, präsentiert sich innen schwarz und von außen weiß. „Das ist das erste Mal, dass eine solche Kombination in Deutschland angewendet wurde", so Ronny Bley am Mittwochabend im Kulturausschuss des Stadtrates. Der Parktheaterchef war...