  • Neue Weihnachtsschau im Plauener Vogtlandmuseum verspricht Nervenkitzel: Besucher werden auf Wunsch weggesperrt

Der geputzte Weihnachtsbaum steht im Mittelpunkt der diesjährigen Weihnachtsschau im Vogtlandmuseum Plauen. Lydia vom Hagen (links) und Annekatrin Tietze haben fleißig dekoriert.
Der geputzte Weihnachtsbaum steht im Mittelpunkt der diesjährigen Weihnachtsschau im Vogtlandmuseum Plauen. Lydia vom Hagen (links) und Annekatrin Tietze haben fleißig dekoriert. Bild: Ellen Liebner
Historischer Baumbehang aus Lauscha. Auch er ist Teil der Ausstellung.
Historischer Baumbehang aus Lauscha. Auch er ist Teil der Ausstellung. Bild: Ellen Liebner
Stefanie Gäbler (links) und Simone Lopes da Silva mit letzten Handgriffen beim Ausstellungsaufbau.
Stefanie Gäbler (links) und Simone Lopes da Silva mit letzten Handgriffen beim Ausstellungsaufbau. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Neue Weihnachtsschau im Plauener Vogtlandmuseum verspricht Nervenkitzel: Besucher werden auf Wunsch weggesperrt
Von Bernd Jubelt
„Geputzter Baum – zwischen Finsternis und Lichterglanz“ lautet in diesem Jahr das Thema der Sonderausstellung. Zudem wurde ein Escape-Room eingerichtet, der nach einem Test schon bald Interessenten offen stehen wird.

Weihnachtsschauen haben im Plauener Vogtlandmuseum Tradition. In diesem Jahr steht der Weihnachtsbaum im Mittelpunkt der Ausstellung. Unter dem Titel „Geputzter Baum – zwischen Finsternis und Lichterglanz“ ist die Sonderausstellung ab Mittwoch zu sehen.
