Neue Weihnachtsschau im Plauener Vogtlandmuseum verspricht Nervenkitzel: Besucher werden auf Wunsch weggesperrt

Plauen
„Geputzter Baum – zwischen Finsternis und Lichterglanz“ lautet in diesem Jahr das Thema der Sonderausstellung. Zudem wurde ein Escape-Room eingerichtet, der nach einem Test schon bald Interessenten offen stehen wird.
Weihnachtsschauen haben im Plauener Vogtlandmuseum Tradition. In diesem Jahr steht der Weihnachtsbaum im Mittelpunkt der Ausstellung. Unter dem Titel „Geputzter Baum – zwischen Finsternis und Lichterglanz“ ist die Sonderausstellung ab Mittwoch zu sehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.