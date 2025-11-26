Neue Weihnachtsschau im Plauener Vogtlandmuseum verspricht Nervenkitzel: Besucher werden auf Wunsch weggesperrt

„Geputzter Baum – zwischen Finsternis und Lichterglanz“ lautet in diesem Jahr das Thema der Sonderausstellung. Zudem wurde ein Escape-Room eingerichtet, der nach einem Test schon bald Interessenten offen stehen wird.

Weihnachtsschauen haben im Plauener Vogtlandmuseum Tradition. In diesem Jahr steht der Weihnachtsbaum im Mittelpunkt der Ausstellung. Unter dem Titel „Geputzter Baum – zwischen Finsternis und Lichterglanz" ist die Sonderausstellung ab Mittwoch zu sehen.