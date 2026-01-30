Neue Windrad-Pläne im Vogtland: Steht Landrat Thomas Hennig noch zu seinem Wort?

Bei Weischlitz sind zwei Windräder geplant. Die Gemeinde lehnt das Vorhaben ab. Das Landratsamt will den Bau trotzdem genehmigen. Doch hatte sich Landrat Thomas Hennig (CDU) nicht nach dem Willen der Kommunen richten wollen? Wie er den Spagat jetzt erklärt.

Die Gemeinde Weischlitz ist gegen den beabsichtigten Bau von zwei Windrädern im Burgsteingebiet: Auf einer Fläche nahe der A 72 soll nördlich des ehemaligen Grenzturms Heinersgrün ein knapp 230 Meter hohes Windrad mit einem Rotordurchmesser von 138,25 Metern entstehen. Etwas weiter entfernt ist auf einer zu Krebes gehörenden Fläche ein... Die Gemeinde Weischlitz ist gegen den beabsichtigten Bau von zwei Windrädern im Burgsteingebiet: Auf einer Fläche nahe der A 72 soll nördlich des ehemaligen Grenzturms Heinersgrün ein knapp 230 Meter hohes Windrad mit einem Rotordurchmesser von 138,25 Metern entstehen. Etwas weiter entfernt ist auf einer zu Krebes gehörenden Fläche ein...