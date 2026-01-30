MENÜ
  • Neue Windrad-Pläne im Vogtland: Steht Landrat Thomas Hennig noch zu seinem Wort?

Landrat Thomas Hennig (Mitte) im Sommer 2025 bei Vertretern der Bürgerinitiative Neustadt: „Da stehe ich tausendprozentig hinter euch.“
Landrat Thomas Hennig (Mitte) im Sommer 2025 bei Vertretern der Bürgerinitiative Neustadt: „Da stehe ich tausendprozentig hinter euch.“ Bild: Florian Wunderlich/Archiv
Primus-Energie betreibt in Bayern und Thüringen bereits Windkraft- und Solaranlagen.
Primus-Energie betreibt in Bayern und Thüringen bereits Windkraft- und Solaranlagen. Bild: Tilo Steiner
In Sichtweite des ehemaligen Grenzturms befinden sich auf bayerischer Seite bereits viele Windräder. Die zwei neu geplanten Anlagen befinden sich quasi im Rücken des Fotografen.
In Sichtweite des ehemaligen Grenzturms befinden sich auf bayerischer Seite bereits viele Windräder. Die zwei neu geplanten Anlagen befinden sich quasi im Rücken des Fotografen. Bild: Jan Woitas/dpa
Plauen
Neue Windrad-Pläne im Vogtland: Steht Landrat Thomas Hennig noch zu seinem Wort?
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Bei Weischlitz sind zwei Windräder geplant. Die Gemeinde lehnt das Vorhaben ab. Das Landratsamt will den Bau trotzdem genehmigen. Doch hatte sich Landrat Thomas Hennig (CDU) nicht nach dem Willen der Kommunen richten wollen? Wie er den Spagat jetzt erklärt.

Die Gemeinde Weischlitz ist gegen den beabsichtigten Bau von zwei Windrädern im Burgsteingebiet: Auf einer Fläche nahe der A 72 soll nördlich des ehemaligen Grenzturms Heinersgrün ein knapp 230 Meter hohes Windrad mit einem Rotordurchmesser von 138,25 Metern entstehen. Etwas weiter entfernt ist auf einer zu Krebes gehörenden Fläche ein...
