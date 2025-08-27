Neuensalz sagt Nein: Kein Solarpark im Landschaftsschutzgebiet Talsperre Pöhl

Plauen
Zwischen Autobahnparkplatz Neuensalz und Talsperre Pöhl ist ein Solarpark geplant. Der Gemeinderat Neuensalz hat sich hinter verschlossenen Türen damit befasst. Dort wurden Argumente gegen das Vorhaben gefunden.
Die Gemeinderäte von Neuensalz lehnen es einstimmig ab, dass im Landschaftsschutzgebiet der Talsperre Pöhl ein Solarpark entsteht. Eine entsprechende Bauvoranfrage für eine Fläche angrenzend an den Autobahnparkplatz Neuensalz war im Landratsamt eingegangen. Die betroffenen Kommunen werden in solchen Fällen aufgefordert, eine Stellungnahme...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.