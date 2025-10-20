Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin

Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Von Sabine Schott
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.

Weil ab 2030 die denkmalgeschützten Pegnitzbrücken in Oberfranken Stück für Stück von der Deutschen Bahn saniert werden sollen, ist die vollständige Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale wieder in Sicht - auch zur Freude vieler vogtländischer Bahn-Pendler. Sie hoffen schon lange auf eine schnellere Bahnfahrt.
