Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Neuer Kreisverkehr mitten in Plauen ist fertig: Ab wann genau erfolgt die Freigabe?

Mitten auf dem Kreisverkehr: Übergroße Einkaufstüten werben für Plauen als Einkaufsstadt.
Mitten auf dem Kreisverkehr: Übergroße Einkaufstüten werben für Plauen als Einkaufsstadt. Bild: Ellen Liebner
Mitten auf dem Kreisverkehr: Übergroße Einkaufstüten werben für Plauen als Einkaufsstadt.
Mitten auf dem Kreisverkehr: Übergroße Einkaufstüten werben für Plauen als Einkaufsstadt. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Neuer Kreisverkehr mitten in Plauen ist fertig: Ab wann genau erfolgt die Freigabe?
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Februar war die Kreuzung zwischen Martin-Luther-, Lessing- und Reißiger Straße gesperrt. Sie wurde zum Kreisverkehr umgebaut. Warum schon jetzt absehbar ist, dass es dort nicht ganz rund laufen wird.

Es gibt noch schnelle Großbaustellen: Erst im Februar begannen die Arbeiten zur grundlegenden Neugestaltung der Plauener Kreuzung zwischen Martin-Luther-, Lessing-und Reißiger Straße. Sie wurde komplett zurückgebaut und als Kreisverkehr neu errichtet. In dem Zuge erfolgten umfangreiche Leitungs- und Kabelverlegungen. Zehn Monate später kann...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
29.10.2025
4 min.
E-Center in Plauen fast fertig: Wann öffnet der neue Supermarkt und ab wann ist der ovale Kreisverkehr nutzbar?
Uwe Dressel, technischer Projektleiter, und Tim-Bix Schuster von Edeka auf der Fläche des neuen Marktes.
Der neue Edeka an der Reißiger Straße soll noch in diesem Jahr eröffnen. Bei einer Baustellenbegehung verriet der Marktleiter am Mittwoch Details.
Jonas Patzwaldt
18:00 Uhr
4 min.
Tisch reservieren für Weihnachten und Silvester: Wann Restaurants in der Region Zwickau Termine für die Festtage vergeben
Gänsebraten mit Rosenkohl, Maronen, Rotkraut und Kloß serviert Benny Treiber an Weihnachten in der Erbschänke Wernsdorf.
Wer sich an Weihnachten oder an Silvester im Restaurant bekochen lassen möchte, sollte sich das nicht zu spät überlegen. Eine Umfrage ergab: Viele Lokale sind schon ausgebucht. Und das nicht erst seit gestern. Wo es noch Restplätze gibt.
Elsa Middeke
17:59 Uhr
4 min.
Darts-Sport im Erzgebirge: Das Spiel auf die Scheibe bleibt nicht mehr reine Männersache
Sandra Wolf (l.) und Michelle Wiegand haben bei der BSG Wismut Aue Stealdarts für sich entdeckt. Die beiden Frauen fühlen sich in der Männerdomäne nicht als Außenseiterinnen.
Michelle Wiegand und Sandra Wolf werfen ihre Pfeile bei der BSG Wismut Aue. Beide mischen im regulären Spielbetrieb mit. Und jagen immer auch dem perfekten Wurfbild nach.
Anna Neef
26.11.2025
4 min.
Vor der Neueröffnung des E-Centers in Plauen: Das ist der neue Marktleiter – „mein höchster Schulabschluss ist die mittlere Reife“
Inhaber des neuen E-Centers in Plauen: Karl-Christian Bruckner.
Der neue Edeka-Markt an der Reißiger Straße öffnet am 11. Dezember. Den Hut in dem Center hat ein 37-Jähriger auf. Wer ist der Mann und wie wurde er Marktchef?
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel