Neuer Kreisverkehr mitten in Plauen ist fertig: Ab wann genau erfolgt die Freigabe?

Seit Februar war die Kreuzung zwischen Martin-Luther-, Lessing- und Reißiger Straße gesperrt. Sie wurde zum Kreisverkehr umgebaut. Warum schon jetzt absehbar ist, dass es dort nicht ganz rund laufen wird.

Es gibt noch schnelle Großbaustellen: Erst im Februar begannen die Arbeiten zur grundlegenden Neugestaltung der Plauener Kreuzung zwischen Martin-Luther-, Lessing-und Reißiger Straße. Sie wurde komplett zurückgebaut und als Kreisverkehr neu errichtet. In dem Zuge erfolgten umfangreiche Leitungs- und Kabelverlegungen. Zehn Monate später kann... Es gibt noch schnelle Großbaustellen: Erst im Februar begannen die Arbeiten zur grundlegenden Neugestaltung der Plauener Kreuzung zwischen Martin-Luther-, Lessing-und Reißiger Straße. Sie wurde komplett zurückgebaut und als Kreisverkehr neu errichtet. In dem Zuge erfolgten umfangreiche Leitungs- und Kabelverlegungen. Zehn Monate später kann...