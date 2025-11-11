Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Neuer Radweg im Vogtland fertiggestellt: Kauschwitzer kommen jetzt sicherer zum Einkauf

Plauen
Neuer Radweg im Vogtland fertiggestellt: Kauschwitzer kommen jetzt sicherer zum Einkauf
Von Bernd Jubelt
Nach mehr als 30 Jahren Wartezeit ging es jetzt sehr schnell: Am Dienstag wurde der Radweg zwischen Kauschwitz und dem Einkaufszentrum Plauen-Park freigegeben.

Der neue Radweg zwischen Kauschwitz und dem Einkaufszentrum Plauen-Park an der B 92 ist fertig. Er wurde am Dienstagnachmittag offiziell freigegeben – rund ein Monat früher als geplant. Am 18. August war durch die Firma Strabag Großprojekte der Ausbau begonnen worden. Wie die Planer und Bauüberwacher vom Ingenieurbüro Ralf Bräunel...
