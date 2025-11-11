Neuer Radweg im Vogtland fertiggestellt: Kauschwitzer kommen jetzt sicherer zum Einkauf

Nach mehr als 30 Jahren Wartezeit ging es jetzt sehr schnell: Am Dienstag wurde der Radweg zwischen Kauschwitz und dem Einkaufszentrum Plauen-Park freigegeben.

Der neue Radweg zwischen Kauschwitz und dem Einkaufszentrum Plauen-Park an der B 92 ist fertig. Er wurde am Dienstagnachmittag offiziell freigegeben – rund ein Monat früher als geplant. Am 18. August war durch die Firma Strabag Großprojekte der Ausbau begonnen worden. Wie die Planer und Bauüberwacher vom Ingenieurbüro Ralf Bräunel... Der neue Radweg zwischen Kauschwitz und dem Einkaufszentrum Plauen-Park an der B 92 ist fertig. Er wurde am Dienstagnachmittag offiziell freigegeben – rund ein Monat früher als geplant. Am 18. August war durch die Firma Strabag Großprojekte der Ausbau begonnen worden. Wie die Planer und Bauüberwacher vom Ingenieurbüro Ralf Bräunel...