Neuer Radweg zum Plauen-Park: Einen Wunsch haben die Kauschwitzer noch

Die Freude ist groß: In Kürze werden die Bauarbeiten beendet sein. Ein Problem ist allerdings noch nicht gelöst.

Nach mehr als 30 Jahren Wartezeit ging es dann sehr schnell: Mitte August war mit dem Neubau eines Radweges zwischen dem Friedhof am Ortsausgang von Kauschwitz und dem Einkaufszentrum Plauen-Park begonnen worden. Nun liegt das Projekt schon in den letzten Zügen.