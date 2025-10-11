Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mehr Sicherheit zwischen Kauschwitz und Plauen-Park: Straßenbegleitend wird derzeit ein neuer Radweg angelegt.
Mehr Sicherheit zwischen Kauschwitz und Plauen-Park: Straßenbegleitend wird derzeit ein neuer Radweg angelegt. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Neuer Radweg zum Plauen-Park: Einen Wunsch haben die Kauschwitzer noch
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Die Freude ist groß: In Kürze werden die Bauarbeiten beendet sein. Ein Problem ist allerdings noch nicht gelöst.

Nach mehr als 30 Jahren Wartezeit ging es dann sehr schnell: Mitte August war mit dem Neubau eines Radweges zwischen dem Friedhof am Ortsausgang von Kauschwitz und dem Einkaufszentrum Plauen-Park begonnen worden. Nun liegt das Projekt schon in den letzten Zügen.
