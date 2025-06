Neuer Service: Alle Plauener Spielplätze mit einer Sandspielzeugkiste auf einen Blick

Gerade wurde die 19. Spielzeugkiste übergeben. Sie steht auf dem Heineplatz.

Auf der Website der Stadt Plauen kann jetzt gezielt nach Spielplätzen mit einer Spielzeugkiste gesucht werden. Denn das Projekt „Sandspielzeugkisten für Plauener Spielplätze“ wächst stetig. Auch der Spielplatz am Heineplatz darf sich jetzt über eine offizielle Erlebnisspielzeugkiste freuen – es ist bereits die 19. in der Stadt. An...