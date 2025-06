Neuer Standort im Plauener Stadtteil Haselbrunn: Warum eine vogtländische Hauswirtschaftsfirma jetzt umgezogen ist

Nach dem Aufbau eines Greizer Büros bezieht Mandy Turreck mit ihrem Unternehmen jetzt auch in Plauen größere Räume. Ein Schritt, der viel mehr als nur zusätzlichen Raum bietet.

Die Kisten sind ausgepackt, die Büropflanzen schon drapiert. Neues Büro, bewährtes Angebot, heißt es seit vergangener Woche im Unternehmen von Mandy Turreck. Ab sofort ist ihr Hauswirtschaftsservice in der Pausaer Straße 122 in Plauen zu finden. „Wir sind sehr glücklich darüber“, so Turreck. Die neue Fläche sei mehr als nur ein paar...