Denise Schuh (li.) und Andreas Hostalka von der Volksbank, Petra Rank (2.v.l.) Vorstand der Erich Ohser – e.o.plauen-Stiftung, und Anke Kurzendörfer, Museumspädagogin der Galerie e.o.plauen, sprechen über die künftige Hörstation in Form eines alten Telefons. Bild: Ellen Liebner

Plauen 15.07.2025

Neues Angebot im Erich-Ohser-Haus in Plauen: Per Wählscheibe in die Vergangenheit

Von Peter Albrecht 0:00 Anhören

Die Galerie neben dem Museum an der Nobelstraße will mehr Schüler aus dem benachbarten Saale-Orla-Kreis nach Plauen einladen. Aber das ist nicht so einfach, wie man denken könnte. Anke Kurzendörfer vom Erich-Ohser-Haus und ihre Mitarbeiterinnen werden den kleinen Besuchern ihrer Einrichtung ab Ende des Jahres wohl zunächst erklären müssen, wie ein Telefon früher ausgesehen und wie es funktioniert hat. Denn ein Fernsprechapparat mit Wählscheibe aus dem vergangenen Jahrhundert soll dann das Angebot für die Besucher der...