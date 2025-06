Neues Angebot: Jeden Dienstag Basketball in der Plauener Innenstadt

Mit der Villa am Postplatz gibt es auch neue Sportangebote für jedermann. Das soll nicht nur zur Belebung der Plauener City beitragen.

Mit dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ soll die Innenstadt belebt werden. Ein Teil der Fördermittel fließt in die Villa am Postplatz, die dort ein vielfältiges Angebot aus Beratung, Kultur und Sport organisiert. In Kooperation mit dem Vogtländischen Basketballclub gibt es jeden Dienstag ein offenes...