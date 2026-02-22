Neues Freizeitangebot für Kinder in Plauen: Bergwerksabenteuer unter Tage

Plauen
Die Touristinformation hat ein neues Freizeitangebot entwickelt. Das kommt an.
Einmal in die Tiefen eines Bergwerks abtauchen: Das können Kinder seit Kurzem in Plauen. Die Touristinformation hat eine neue Führung entwickelt, die sich speziell an junge Vogtländer richtet. Sie heißt „Bergwerksabenteuer“ und führt ins Besucherbergwerk „Ewiges Leben“ – inklusive Schatzsuche. Das Interesse für den Premieren-Termin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.