Neues Geschäft in der Stadt-Galerie Plauen öffnet – trotz schwerer Zeiten: „Ich bin immer wieder aufgestanden“

Mit Jürgen Löhnert bekommt Plauen einen neuen Fotografen mitten im Stadtzentrum. Warum der Profi aus Oelsnitz nun hier arbeitet und was er anbietet, um sich von der Konkurrenz abzuheben.

In der Stadt-Galerie gibt es ab Donnerstag ein neues Geschäft. Neben dem Medimax auf der oberen Etage eröffnet ein Laden für Fotografie und Shirtdruck. Der neue Laden von Jürgen Löhnert erzählt auch von Schwierigkeiten in der Branche, dem Problem mit den digitalen Passfotos und der fehlenden Nachfrage im ländlichen Raum.