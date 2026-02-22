MENÜ
Hardy Herold koordiniert seitens des Plauener Rathauses den Kultursommer.
Hardy Herold koordiniert seitens des Plauener Rathauses den Kultursommer.
Plauen
Neues Kultursommer-Event lockt im Juni an den Plauener Schlosshang
Redakteur
Von Sabine Schott
Noch stehen nicht alle Künstler fest. Doch trotz schwieriger Finanzierung sind mehrere Veranstaltungen geplant. Wie es mit dem vielfältigen Kulturangebot in der Innenstadt weitergehen soll.

Ob mit oder ohne Fördergeld vom Bund: Zwischen Ende Mai und Anfang Oktober soll es wieder einen für Besucher kostenlosen „Kultursommer“ in Plauen geben. Und das bereits zum vierten Mal. Bisher kam dafür eine kräftige Finanzspritze vom Stadtentwicklungsprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ), doch dieses endete im...
