Mehr als 1200 Schüler erlernen aktuell im Vogtlandkonservatorium ein Instrument.
Mehr als 1200 Schüler erlernen aktuell im Vogtlandkonservatorium ein Instrument. Bild: Symbolfoto: Thomas Frey/dpa
Mehr als 1200 Schüler erlernen aktuell im Vogtlandkonservatorium ein Instrument.
Mehr als 1200 Schüler erlernen aktuell im Vogtlandkonservatorium ein Instrument. Bild: Symbolfoto: Thomas Frey/dpa
Plauen
Neues Online-Angebot: So kann man das Plauener Vogtlandkonservatorium bequem von zu Hause aus kennenlernen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Im Laufe des vergangenen Jahres wurden bei Konzerten, Proben und im Unterricht zahlreiche Einblicke in den musikalischen Alltag von Kindern und Erwachsenen eingefangen. Daraus entstand eine Videoreihe.

Was verbirgt sich hinter den Türen des Plauener Vogtlandkonservatoriums Clara Wieck? Welche Angebote gibt es dort? Und welche Instrumente kann man erlernen? Mehr als 1200 Schülerinnen und Schüler spielen aktuell in der Plauener Musikschule ein Instrument – vom ersten Ton bis zum großen Auftritt.
