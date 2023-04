Neun Autospiegel in Plauen demoliert

Mit roher Gewalt gingen ein oder mehrere Täter in der Nacht zum Samstag in der Reißiger Vorstadt in Plauen vor. Die Polizei sucht nun die Täter.

Die Seitenspiegel von neun geparkten Autos wurden zwischen Freitagabend 20.30 und Samstagmorgen 7.30 Uhr Ziel von Unbekannten. Zunächst sei die Polizei nach einer ersten Meldung von einem einzelnen Unfall ausgegangen, doch dann haben sich die Spiegelbeschädigungen gehäuft, so der diensthabende Polizeibeamte Philipp Hartmann.