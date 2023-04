Neustadtplatz bietet wieder Parkplätze

Plauen.

Der zentral gelegene Neustadtplatz ist trotz der Bauarbeiten an der Neuen Elsterbrücke ab sofort teilweise wieder als Parkplatz nutzbar. Darauf hat am Montag die Stadtverwaltung hingewiesen. Auf dem hinteren Teil des Platzes stehen aktuell vorerst weiterhin 16 kostenpflichtige Pkw-Parkplätze, sechs Busparkplätze sowie vier Wohnmobilstellplätze zur Verfügung. Die Zufahrt zu den Parkflächen ist bis auf Weiteres nur über die Syrastraße möglich. Sobald sich an der Parkplatzsituation etwas ändert, soll es neue Informationen geben, hieß es aus dem Rathaus. Vorige Woche war zunächst bekannt geworden, dass der Neustadtplatz in der Bauzeit komplett gesperrt bleibt. (bju)