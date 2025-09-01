Nicht nur für Trabi-Fans: Dieses Treffen im Vogtland lässt die Herzen von Oldtimerfans höher schlagen

Bereits zum vierten Mal kamen in Plauen Liebhaber betagter Modelle zusammen. So manche Rarität war dabei. Was das Treffen ausmacht.

Mehr als 450 Autos und rund 150 Motorräder: So viele Fahrzeuge konnten Besucher am Samstag in Thiergarten beim vierten Oldtimertreffen auf dem Sportplatz bestaunen. Die SG Thiergarten hatte es auf die Beine gestellt. Fahrzeuge sämtlicher Marken wurden präsentiert. Zum Treffen ins Vogtland kam auch Tilo Troczka aus Rossau bei Hainichen mit...