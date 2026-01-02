Nichts für schwache Nerven: In diesem vogtländischen Freibad können Mutige ab Freitag im Eis baden

Die eiskalte Herausforderung ist gleich an drei Tagen möglich.

Gute Vorsätze fürs neue Jahr, die haben viele. Wer 2026 mehr Mut beweisen und den eigenen Körper auf Trab halten möchte, dem bietet sich ab Freitag eine eiskalte Gelegenheit im Plauener Freibad Preißelpöhl: Dort können Furchtlose erfrischend ins neue Jahr starten – und zwar beim Eisbaden. Das Freibad öffnet von Freitag bis Sonntag...