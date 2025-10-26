Nichts für schwache Nerven: Mutige Helfer packen in luftiger Höhe an der Plauener Hütte an

Die Saison 2025 ist mit einer Rekordzahl an Übernachtungsgästen zu Ende gegangen. Viele Helfer aus dem Vogtland haben zu diesem Erfolg beigetragen. Auch ein spektakulärer Arbeitseinsatz war nötig – mit teils akrobatischem Können.

Die Wandersaison in den Alpen ist zwar weitgehend beendet, doch die vogtländischen Vertreter des Deutschen Alpenvereins betrübt das nicht. Sie haben nämlich Top-Nachrichten im Gepäck: Die Plauener Hütte meldet nach der 126. Saison einen neuen Schlafgastrekord. Das Alpenjuwel in 2364 Metern Höhe begrüßte in diesem Jahr 3149...