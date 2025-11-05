Nie aufgeklärter Diebstahl im Plauener Stadtwald: Junge Leute wollen dem Kuntze-Denkmal zu neuem Glanz verhelfen

Spaziergänger im Stadtwald kennen den Gedenkstein, der an Plauens ersten Oberbürgermeister erinnert. Der Erinnerungsort hat schon bessere Zeiten gesehen. Das soll sich nun ändern.

Er lebte von 1827 bis 1911 und war der erste Oberbürgermeister der Stadt Plauen: Oskar-Theodor Kuntze. Im Plauener Stadtwald, am Essigsteig, erinnert ein Gedenkstein an den früheren Kommunalpolitiker. Im Herbst 1928 war der Stein vom damaligen Kuntze-Park dorthin umgezogen. Inzwischen ist er sichtbar in die Jahre gekommen und vermoost. Zudem...